APP Ne Demek? Telefonda APP Ne Anlama Gelir Ve Neyin Kısaltması?

APP ne demek olduğunu çözümleyebilmek için yabancı bir kavram olduğunu bilmek gerekir. Hem İngilizce bir kavram olduğu hem de kendisinin yani APP açılımı olduğundan bahsedilmelidir. Bundan hareketle app neyin kısaltması olduğu muhakkak değinilmelidir. Bu tür bir kavramda karşımıza akıllı saat, tablet gibi elektronik ürünler çıkar. Dolayısıyla telefonda app nedir için yorum yaparken teknoloji odaklı düşünmek gerekir. Bir açılımı olduğundan ilk başlarda değinilmiştir. Application ne Demek olduğu da bu çerçevede ele alınmalıdır.

APP Ne Demek?

Teknolojinin yaşamımıza nüfus etmesiyle teknoloji hakkında bildiğimiz şeylerde artmıştır. Her noktada akıllı olan nesneler yer almaya başlamıştır. Örneğin akıllı bir saat, akıllı bir telefon ve akıllı bir termostat gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Kavramlar hayatımıza girdiği kadar somut anlamda da yaşamımıza birçok şey katmışlardır. Burada üzerinde durulması gereken daha çok bu teknolojinin arka planıdır. Dolayısıyla teknolojinin yazılım kısmına değinmek gerekmektedir. Birtakım teknolojik nesnelerin çalışması için de bu yazılıma ihtiyaç duyulur. APP da mobil uygulama olarak bilinmektedir ve telefona indirilen birçok uygulama APP olarak ifade edilmektedir.

Telefonda APP Ne Anlama Gelir ve Neyin Kısaltması?

APP ne anlama geldiğini ifade etmek için öncelikle yabancı bir kelime olduğunu ve bu kelimenin Türkçeye çevrilmesi gerektiği ifade edilmelidir. APP aslında Application kavramının kısaltılmış halidir. Application sözcük anlamı yaklaşıl olarak 53 tanedir. Bu anlamlardan bazıları şu şekildedir: Uygulama, başvuru, dilekçe, aplikasyondur. Türkçeye karşılık gelen bu tanımlardan uygulama olanını ele almak gerekmektedir. Çünkü telefonda APP ne anlama geldiği mobil uygulamalarla ilgilidir. Dolayısıyla telefonda APP ne demek için mobil uygulamalar olduğu ifade edilmelidir.