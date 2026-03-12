APP plaka cezaları iptal

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda, APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezalarının iptal edildiği bildirildi.
APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi. Plaka değişim işlemleri sırasında ülke genelinde yoğunluk ve kuyrukların oluşması üzerine Bakan Çiftçi'nin talimatıyla denetimlerin geçici süreyle rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde yürütülmesine karar verildi. Denetimler 1 Nisan'a kadar ceza uygulaması olmadan gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, 27 Şubat tarihinden itibaren kesilen idari para cezalarının da iptal edildiği belirtildi.