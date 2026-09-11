APP plaka değişiminde alınan haksız ücrete ceza yağdı! 2 görevliye 5’er ay hapis cezası

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti. Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, "Görevi kötüye kullanma suçları kapsamında her iki görevli hakkında iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkememiz tarafından geçen ay içerisinde kabul edilmiştir. Gelen aşamada mahkeme iddianameyi kabul etmekle birlikte dosya üzerinden bir yargılama yürütmüş ve sanıklar ceza almıştır. Biz bu dosya kapsamında verilen karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Oda'nın 'Hizmet Bedeli' altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz. Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör