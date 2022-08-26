İOS 16 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek olan iPhone 14 çıkış tarihi duyuruldu. Çentiksiz ve büyük ekranlı hali ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan iPhone 14 serisinde bu sefer özel bir rengin yer alacağı da öngörülüyor. Yeni, farklı tasarımı ve özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek olan yeni bir serinin gelmesi beklenirken kullanıcılar "iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 14 özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri.