İOS 16 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek olan iPhone 14 çıkış tarihi duyuruldu. Çentiksiz ve büyük ekranlı hali ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan iPhone 14 serisinde bu sefer özel bir rengin yer alacağı da öngörülüyor. Yeni, farklı tasarımı ve özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek olan yeni bir serinin gelmesi beklenirken kullanıcılar "iPhone 14 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 14 özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri.
iPHONE 14 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtımda yer alacak.
Tanıtımda Apple Watch Series 8'in de olabileceği, öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.