Haberler Yaşam Haberleri Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı tarihi 2025 || Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 08:49

Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı tarihi 2025 || Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği “Awe Dropping” etkinliğinde yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, lansmanda iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3’ü de kullanıcıların beğenisine sunacak. Etkinliğin tarihi ve Apple iPhone 17 lansman saati netlik kazandı. Teknoloji tutkunları ise iPhone 17 çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri için araştırmalarına hız verdi. Peki, Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?

Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı tarihi 2025 || Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?

Küresel teknoloji devi Apple, geleneksel lansman etkinliği ile sahneye çıkıyor. "Awe Dropping" organizasyonunda iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni Apple Watch serileri tanıtılacak. Etkinliğin detayları açıklanırken, özellikle Apple iPhone 17 lansman saati ve Türkiye'deki satış tarihi merak konusu oldu. Peki, Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?

APPLE LANSMAN NE ZAMAN?

Apple'ın "Awe Dropping" etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00'te TSİ ile 20.00'de başlayacak.

Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park'ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.

Açılış konuşması Apple'ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone serileri lansmanın ardından genellikle bir hafta sonra satışa sunuluyor. iPhone 17 serisinin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı tarihi 2025 || Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz