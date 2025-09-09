Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı tarihi 2025 || Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?

Küresel teknoloji devi Apple, geleneksel lansman etkinliği ile sahneye çıkıyor. "Awe Dropping" organizasyonunda iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni Apple Watch serileri tanıtılacak. Etkinliğin detayları açıklanırken, özellikle Apple iPhone 17 lansman saati ve Türkiye'deki satış tarihi merak konusu oldu. Peki, Apple iphone 17 lansmanı ne zaman, saat kaçta?