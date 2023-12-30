Apple ürünlerinde "güvenlik açığı iddiaları" yeniden gündemde

Bu açık sayesinde ABD istihbarat servislerinin istedikleri zaman cihazlara erişebileceğine işaret eden Çahmutoğlu, "Bu kritik açıklar üzerinden yapılan teknik incelemeler bunu gösteriyor. Çok karmaşık ve nitelikli bir operasyon görüyoruz. Bulgularda da bundan bahsediliyor." değerlendirmesinde bulundu. Çahmutoğlu, konuyla ilgili BTK'nin başlattığı bir soruşturma olduğunu, Apple'dan konuya dair bilgi talep edildiğini söyledi. Çahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu özellikle belirtmek isterim; Türkiye'nin bulguları Kaspersky ile aynı olmaya da bilir. Her ne kadar Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) yer alan ve söz konusu siber casusluk operasyonunda kullanılan komuta kontrol sunucularına baktığımızda Kaspersky raporundakileri görsek de burada ek başka durumlar da olabilir. Yani USOM, Kaspersky ve Rus istihbarat servisi FSB'nin bulgularına ek bir şeylere de sahip olabilir. Hatta bambaşka bir olayla karşı karşıya da kalabiliriz. Detayları henüz göremedik. İlerleyen süreçte öğrenebiliriz."