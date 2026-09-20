Haberler Yaşam Haberleri Aquaparkta ölüm soruşturması sil baştan
Giriş Tarihi: 20.09.2026

Aquaparkta ölüm soruşturması sil baştan

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Aquaparkta ölüm soruşturması sil baştan
  • ABONE OL
Ankara'da evli ve 1 çocuk babası Mehmet Keleş'in aquaparkta hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Keleş'in kaydıraktan düşme anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Raporda Mehmet Keleş'in 'asli kusurlu' olduğu değerlendirildi. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Keleş ailesi ise takipsizlik kararına itiraz etti. Hakimlik, bilirkişi heyetinden yeni rapor alınması ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini istedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aquaparkta ölüm soruşturması sil baştan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA