Aquaparkta ölüm soruşturması sil baştan

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Ankara'da evli ve 1 çocuk babası Mehmet Keleş'in aquaparkta hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Keleş'in kaydıraktan düşme anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Raporda Mehmet Keleş'in 'asli kusurlu' olduğu değerlendirildi. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Keleş ailesi ise takipsizlik kararına itiraz etti. Hakimlik, bilirkişi heyetinden yeni rapor alınması ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini istedi.