Ara tatil ne zaman bitiyor 2022? Kasım ilk ara tatil kaç gün, okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu okulların tatile girmesiyle birlikte başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil gerçekleşiyor. Yarıyıl tatili öncesinde ve sonrasında öğrenciler kıs kısa ders arası veriyor. Ara tatil ne zaman bitiyor 2022 sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeniden ders zilinin çalacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün, ne zaman bitecek, ayın kaçında? İşte, kasım ara tatili hakkında merak edilenler…
ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?
12 Kasım 2022 günü başlayan ara tatil, 20 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. 21 Kasım 2022, öğrenciler yine okula gidecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.
2022-2023 MEB TAKVİMİ
Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)