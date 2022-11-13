Ara tatil ne zaman bitiyor 2022? Kasım ilk ara tatil kaç gün, okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu okulların tatile girmesiyle birlikte başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil gerçekleşiyor. Yarıyıl tatili öncesinde ve sonrasında öğrenciler kıs kısa ders arası veriyor. Ara tatil ne zaman bitiyor 2022 sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeniden ders zilinin çalacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün, ne zaman bitecek, ayın kaçında? İşte, kasım ara tatili hakkında merak edilenler…