Ara tatil sona erip okullar açılınca İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı

2024 - 2025 eğitim - öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler ders başı yaptı. Okulların başlaması ile birlikte okul servislerinin ve işyeri servislerinin de trafiğe çıkması ile birlikte trafikte de yoğunluk arttı. İstanbul yeni haftanın ilk gününe yağışla başladı.

Hafta sonunda akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Sabah saatlerinde Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu meydana geldi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Maltepe D-100'de trafikte yoğunluk yaşandı.

Okulların açılması ve okul servisi araçlarının da trafiğe çıkmasıyla yoğunluk saatler geçtikçe arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrıpa yakasına geçişte zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 09.25 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.