Ara Tatil Tarihleri: 2025 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 2.11.2025 11:28

Kasım ara tatili için geri sayım başladı! Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline Kasım ayında çıkacak. Tatil tarihi yaklaştıkça “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?” soruları gündemde yer edinmeye başladı. İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihleri.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem ara tatili kasım ayında gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı elde etmiş olacaklar. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 ara tatil tarihleri hakkında detaylar;

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Kasımda uygulanacak birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında uygulanacak. Öğrenciler 7 Kasım Cuma günü girecekleri son dersinden ardından hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile çıkmış olacak.

Ara tatilin ardından 17 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

SÖMESTR NE ZAMAN?

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

