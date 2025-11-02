Ara Tatil Tarihleri: 2025 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem ara tatili kasım ayında gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı elde etmiş olacaklar. Peki, 2025 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 ara tatil tarihleri hakkında detaylar;