Ara tatilde dijital detoks yapın

18 milyon öğrenci için yılın ilk ara tatili başladı. Ara tatilin bir "dijital detoks" dönemine dönüştürülmesini tavsiye eden uzmanlar "Ara tatilde hedef; çocuğun zihnini dinlendirmek olmalı. Ödev baskısı yerine oyun, doğa yürüyüşü ve aileyle geçirilen zaman öncelik kazanmalı" diyor. Uzmanlara göre, kısa süreli doğa kaçamakları orman parkları, botanik bahçeleri veya müze gezileriyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir tatil yaşatabilir.Hem eğitici hem de ilham verici etkinlikler olan müzeler, sanat galerileri ve çocuk tiyatroları tercih edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ara Tatilde Etkinlik Var" programı kapsamında yüzlerce okulda atölyeler, spor turnuvaları ve sanat çalışmalarına katılım sağlanabilir.Ortak film geceleri, puzzle yapmak, birlikte yemek pişirmek veya evin küçük bir köşesini yeniden düzenlemek bile çocuklara sorumluluk bilinci ve takım ruhu kazandırıyor. Eğitimciler, özellikle "birlikte üretmenin" çocukların öz güvenini artırdığını vurguluyor.Safranbolu, Abant, Kapadokya, Göreme ve Assos gibi rotalara seyahat edilebilir.Eğitimciler, ara tatilin tamamen derslerden kopmak anlamına gelmediğini ancak akademik baskıya da dönüştürülmemesi gerektiğini söylüyor. Tatilin son günlerinde hafif bir tekrar programı yapmak, okula dönüş sürecini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, ara tatilin tamamen "boş bırakılması" kadar, sürekli ders çalışmanın da çocuklar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tatil süresince yoğun tekrar yerine, kısa süreli ama düzenli tekrarlar öneriliyor. Günde 30,40 dakikayı geçmeyen, eğlenceli biçimde planlanmış çalışmalar hem öğrenmeyi pekiştiriyor hem de motivasyonu artırıyor.