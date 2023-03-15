Araba çaldılar, hamamda peştamalla gözaltına alındılar

Konya'da, ölen babasından hatıra kalan otomobili çalınanan A.K. polise başvurdu. Hemen harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralar üzerinden adım adım takip ettikleri otomobilin Ilgın ilçesine gittiğini tespit etti. Polis, aracın en son vakıf hamamının arka kısmına girdiğini belirledi. Aracı park halinde bulan polis, hırsızların da hamamda olduğunu öğrendi. Hamama giren polis, şüpheliler Kemal Ekşi (18), Abdullah Şereflioğulları (20) ve Mevlüt Tosun'u (22), üzerlerindeki peştamalla gözaltına aldı. Hırsızların düz kontak yöntemi ile çaldıkları otomobilin plakalarını söktükten sonra Ekşi'nin ailesine ait bağ evine gittiklerini, daha sonra ise sanayi sitesine giderek, yeni anahtar alıp kırılan paneli tamir ettirdikleri öğrenildi. Ehliyetlerinin de olmadığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.