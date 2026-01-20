Araba parasına güvercin

Şanlıurfa'da hobi olmanın ötesine geçen güvercin besleme, derin bir kültürel ve tarihi öneme sahip. Cinslerine göre fiyatları değişen güvercinler, 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar alıcı buluyor. En yüksek fiyatlı güvercinler ise gök nakışlı, siyah nakışlı, siyah aynalı, zırhlı, beyaz, fitili şemi, şarabı siyah nakışlı, kırmızı aynalı, abalı ve zeytinli. "Kuş takaları" olarak adlandırılan kuş evleri, tarihi Urfa evlerinin karakteristik özelliklerinden. "Kuşçu kahvehaneleri" ise kuş meraklılarının bir araya geldiği, sosyal mekânlar. Güvercinler, her akşam bu kahvehanelerde açık artırmaya çıkarılarak satılıyor. Düzenlenen festivallerde de her akşam ayın saatte güvercinler uçuruluyor. Haliliye'de güvercin besleyen Ahmet Kılıç (45), "İnsan ve kuş arasındaki bu dostluğun başladığı yer Şanlıurfa'dır. Bazı güvercinler, cinslerine göre 50 bin liradan başlayıp 2 milyon lira arasında alıcı buluyor" dedi.