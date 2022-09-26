Araba sevinci kursağında kaldı! Ünlü otomobil firması ile müşterisi arasında dezenfektan kaosu

Kocaeli'de babasından kalma marketi işleten 28 yaşındaki İlyas Koyuncu'nun araba sevdası başına dert açtı. 2020 yılının Kasım ayında İstanbul Göztepe'ye gelen Koyuncu, ünlü bir otomobil firmasından sıfır bir araç satın aldı. Ancak bir süre sonra genç adamın yeni araba heyecanı yarıda kaldı.
SOYULAN DİREKSİYONA 'KULLANICI HATASI' CEVABI
Sıfır aracını kullanmaya başladıkça direksiyonunda soyulmayalar olduğunu fark eden İlyas Koyuncu, ilk muayenesini yaptırmak için aracını servise götürdü. Teknik elemanın konuyla ilgili rapor tutmasından yaklaşık 1 ay sonra dönüş yapan servisin 'kullanıcı hatası' cevabı ise genç adamı şok etti. Ardından şirketin müşteri hizmetlerini arayan Koyuncu, buradan da aynı sonucu alınca soluğu Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDU
İlyas Koyuncu, problemin kaynağını resmi yollardan öğrenmek amacıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yazı yazarak sorunlu direksiyonunun da yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Yeniden servise gittiğinde kendisinin ilgili müşteri temsilcisiyle konuşması gerektiğini söylemeleri üzerine Koyuncu, telefon konuşmasında duydukları karşısında ikinci bir şok daha yaşadı.
PANDEMİYLE GELEN DİREKSİYON PROBLEMİ
Telefonda görüştüğü müşteri temsilcisi, kendisine 'dezenfektan' konusunu açarak, iddiaya göre direksiyonlarda soyulma sorununun pandemi dönemi ile birlikte başladığını ve dezenfektan kullanımı ve direksiyonun bu solüsyona maruz kalması sebebi ile üzerinde soyulmalar gerçekleştiğini söyledi.
HEYET KULLANICININ YANINDA
İlyas Koyuncu'nun başvurusunun arından durumu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti ise şirketten konuyla ilgili ifade istedi. Şirket ifadesinde aynı şekilde 'kullanıcı hatası' olduğunu söylerken talep edilen bilirkişi raporunda ise kullanıcı İlyas Koyuncu'nun haklı ve mağdur olduğu yer aldı. Heyet, dosyadaki tüm argümanlar doğrultusunda kullanıcı lehine karar vererek soyulan direksiyonun yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.
"SERVİSLERİNDE ARAÇLARIN İÇİNİ DEZENFEKTANLA SİLİYORLAR"
Yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlatan İlyas Koyuncu ise direksiyon değişimi için bilgi almak istediğinde şirketin kendisine fahiş bir fiyat çıkardığını öne sürerek "Beni pandemi dönemi olduğundan dezenfektan kullanmakla suçladılar fakat ben araştırmalarım esnasında şirketin kendi sitesinde, pandemiyle mücadele kapsamında servislerde kontrolleri sağlayan personelin araçları teslim etmeden önce direksiyonları dezenfekte ettiklerini açıkça belirttiklerini gördüm. Heyet beni haklı buldu, eğer mağduriyetim giderilmezse de dava açacağım. Sonrasında benim gibi birçok direksiyon mağduru olduğunu ve benim bilirkişi raporumu emsal karar olarak kullanacaklarını öğrendim. Umarım herkes için bir örnek olur" dedi.