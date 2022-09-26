Araba sevinci kursağında kaldı! Ünlü otomobil firması ile müşterisi arasında dezenfektan kaosu

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDU

İlyas Koyuncu, problemin kaynağını resmi yollardan öğrenmek amacıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne bir yazı yazarak sorunlu direksiyonunun da yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Yeniden servise gittiğinde kendisinin ilgili müşteri temsilcisiyle konuşması gerektiğini söylemeleri üzerine Koyuncu, telefon konuşmasında duydukları karşısında ikinci bir şok daha yaşadı.

PANDEMİYLE GELEN DİREKSİYON PROBLEMİ

Telefonda görüştüğü müşteri temsilcisi, kendisine 'dezenfektan' konusunu açarak, iddiaya göre direksiyonlarda soyulma sorununun pandemi dönemi ile birlikte başladığını ve dezenfektan kullanımı ve direksiyonun bu solüsyona maruz kalması sebebi ile üzerinde soyulmalar gerçekleştiğini söyledi.

HEYET KULLANICININ YANINDA

İlyas Koyuncu'nun başvurusunun arından durumu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti ise şirketten konuyla ilgili ifade istedi. Şirket ifadesinde aynı şekilde 'kullanıcı hatası' olduğunu söylerken talep edilen bilirkişi raporunda ise kullanıcı İlyas Koyuncu'nun haklı ve mağdur olduğu yer aldı. Heyet, dosyadaki tüm argümanlar doğrultusunda kullanıcı lehine karar vererek soyulan direksiyonun yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.