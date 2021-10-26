Arabası çizildi diye kapıcıyı öldürdü

GÖĞÜS BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

Ünveren, Topbaş'a sürekli olarak aracının çizildiği, bunu kimin yaptığını sorarak güvenlik kameralarını bakmayı teklif etti. Topbaş'ında iddiaya göre 'ben arabanızın bekçisi miyim' demesi üzerine kavga çıktı. Ahmet Ünveren Topbaş'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.