Haberler Yaşam Haberleri Arabaşı çorbası Tarifi: MasterChef Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 22:57 Son Güncelleme: 30.8.2022 22:57

Arabaşı çorbası Tarifi: MasterChef Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Arabaşı çorbası tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde yarışmacılar tarafından hazırlanması sonrasında merak edilerek Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Arabaşı çorbası Tarifi: MasterChef Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? soruları MasterChef yarışmasında çorbanın yarışmacılar tarafından yapılmasının ardından merak edilerek araştırılmaya başlandı.

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELER NELERDİR?

ARABAŞI ÇORBASI MALZEMELER

  • 1 adet bütün tavuk
  • 10 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 2 çay kaşığı tuz

HAMUR İÇİN

  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz

ARABAŞI ÇORBASI YAPILIŞI

  1. Hamur için tüm malzemeyi tencerede karıştırıp muhallebi kıvamında pişirin.
  2. Kenarları hafifçe yüksek kare veya dikdörtgen bir kalıbın içine aktarın.
  3. Soğuduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesin.
  4. Tavuğu tencereye alıp suyu ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.
  5. Kemiklerini ve derisini ayırıp eti didikleyin.
  6. Suyunu süzün.
  7. Unu zeytinyağında kısık ateşte kavurun.
  8. Salça, toz kırmızıbiber ve pul biberi ilave edin.
  9. Tavuk suyunu da ekleyip karıştırın.
  10. Tuzunu ilave edin.
  11. Su kaynadıktan sonra tavuk etini ekleyin.
  12. Yaklaşık 20 dakika pişirin.
  13. Çorbayı yanında hamuruyla birlikte servis yapın.

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Arabaşı çorbası Tarifi: MasterChef Arabaşı çorbası nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?
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