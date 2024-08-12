Arabasında darp edildi

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya memleketi Sivas'ın Zara ilçesine ziyarete geldi. Bir yakınının ricası üzerine Çamurcu köyüne eşya almaya giden Yalçınkaya sünnet düğünü sebebiyle kapalı olan yolda beklemeye başladı. O esnada yanına Haydar Doğan geldi ve "Hakkı Yalçınkaya sen misin" diye sordu. 'Evet' cevabını alan Doğan aniden hakimin yüzüne yumruk attı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan adam uzaklaştırılırken, hakim Yalçınkaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, şüphelinin akrabalarına 'Tefecilik' suçundan 5 yılın üzerinde ceza verdiğini, bu nedenle kendisine husumet beslediklerini, aile üyelerinin tahriki ile saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Yalçınkaya, saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için hastaneye sevk edilmesini talep etti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Haydar Doğan hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.