Arabaya Kaç Litre Yağ Konur? Aracıma Kaç Litre Motor Yağı Kullanmalıyım?

Araç üreticileri, farklı farklı motor ve parçalar üretmektedir. Üretilen bu motor ve parçalar, aynı tip motorlar arasında bile farklı kategorilere ayrılabilir. Bu sebeple her modelin yağ kapasitesi de birbirinden farklı olabilir. Motorlar için yakıt tipi, motor hacmi, beygir gücü gibi faktörler, yağ seçimini etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu faktörlerin ne olduğunu bilindikten sonra doğru yağ seçimi yapılabilir. Ayrıca yağ filtresi de doğru motor performansı için önemli bir unsurdur. Yağ filtresinin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu değişim, uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu sebeple, yağ değişimi için profesyonel bir servise başvurulması önemlidir. Öyleyse bir arabaya kaç litre yağ konur sorusunun yanıtına geçelim.

Arabaya Kaç Litre Motor Yağı Konur?

Kullanılan motor yağı, aracın marka ve modeline göre farklılık gösterdiği gibi motor yağı miktarı da bu özelliklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Motor yağının seviyesini, motor yağ çubuğu kontrol edilerek öğrenilebilmektedir. Motor yağı miktarı, araç için çok önemlidir.

Eksik motor yağı, yetersiz yağlanmaya neden olarak motor parçalarının aşırı sürtünmesine yol açabilir ve bu durum motorun ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabilir. Fazla eklenen motor yağı ise segmanlar ile subap lastiklerinde aşınmaya neden olabilir ve bu durum da motor için zararlıdır. Sonuç olarak bir otomobil için yaklaşık olarak 3 ile 7 litre arasında motor yağı gerekmektedir.