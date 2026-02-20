Arabulucu cinayetinde karar: Ağırlaştırılmış müebbet

stanbul'da Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö. 2023 yılı başlarında anlaşamayarak boşandı. Bu süreçte Özlem Y., Yunus Emre E. ile ilişki yaşamaya başladı. İlişkinin ardından Akif Mehmet Ö. ile Yunus Emre E. arasında husumet başladı. Bu husumetin giderilmesi için taraflar 15 Aralık 2023'te Cemil Cem Çırak'ın arabuluculuğunda bir araya geldi. Ardından iki grup sorunsuz bir şekilde dağıldı. Ancak sonraki gece evine giden Cemil Cem Çırak kapısının önünde uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Kamera görüntülerinden tespit edilen 3 şüphelinin, Çırak'ın evinin önünde araç içerisinde 13 saat pusu kurduğu ortaya çıkarıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tetikçi Abdülhakim Güneş ve gözcülük yapan İsmet Uysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şoför Adem Aslanarğun ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

