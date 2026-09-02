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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:32

Arabuluculuk yalanıyla 100 bin TL'lik vurgun! Genç reklamcıya ‘dosya’ tuzağı

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan reklamcı Merve C. (32), kendisini sözde hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. “Arabuluculuk dosyanız var” yalanına kanan genç kadın, parça parça toplamda 100 bin TL’sini kaptırdı. Şüphelilerin pes dedirten son hamlesi ise, “140 bin TL daha verirseniz indirim yaparız” oldu. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan genç kadın, savcılığın yolunu tuttu.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Arabuluculuk yalanıyla 100 bin TL’lik vurgun! Genç reklamcıya ‘dosya’ tuzağı
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Telefon dolandırıcılarının yöntemlerinden biri olan "arabuluculuk" ve "ceza dosyası" kumpası, bir vatandaşı daha mağdur etti. Olay, geçtiğimiz aylarda reklamcı Merve C.'nin telefonuna gelen mesajla başladı. Mesajda, "Arabuluculuktaki onayınızın son günü, cezai işlem uygulanmaması için iletişime geçiniz" yazıyordu. Paniğe kapılan genç kadın, belirtilen numarayı aradığında kendisini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan şahıslarla konuştu.

WHATSAPP ÜZERİNDEN SAHTE BELGE GÖNDERDİLER

Ödeme yapılmaması durumunda dosyanın mahkemeye gideceğini ve çok daha yüksek bedeller ödeneceğini belirterek Merve C.'ye psikolojik baskı yapan dolandırıcılar, güven kazanmak için mağdurla Whatsapp üzerinden iletişime geçti. Sözde dosya kapatma bedeli olarak verilen İBAN numarasına önce 55 bin TL yatıran Merve C., kısa süre sonra tekrar arandı. Bu kez 'mahkeme kararı' adı altında sahte belge gönderen şebeke, dosyanın tamamen kapatılması için 45 bin TL daha isteyince Merve C. istenilen meblağı tekrar gönderdi.

140 BİN TL DAHA İSTENİLİNCE UYANDI

Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, maliyeden aradıklarını söyleyerek genç kadından 140 Bin TL daha istedi. Bu sefer göndermeyeceğini söyleyen ve dolandırıldığını anlayan Merve C. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL

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Arabuluculuk yalanıyla 100 bin TL'lik vurgun! Genç reklamcıya ‘dosya’ tuzağı
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