Arabuluculukla 271 bin kişi adliyeye gitmeden uzlaştı

Toplumsal huzuru önceleyen arabuluculuk sistemi, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşların hızlı ve barışçıl çözüme ulaşmasını sağlıyor. Zorunlu arabuluculuk uygulaması, 1 Eylül 2023 itibarıyla kira uyuşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

YARGI YÜKÜ AZALDI, UZLAŞI KÜLTÜRÜ GELİŞTİ

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları arasında yer alan arabuluculuk, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak uygulanıyor. Uygulamanın kapsamı 1 Eylül 2023'te kira uyuşmazlıklarını da içine alacak şekilde genişletildi. Böylece, sadece mahkemelerin yükü hafifletilmekle kalınmadı; vatandaşların da uzun süren dava süreçlerine girmeden, kısa sürede uzlaşma yoluyla çözüm bulmaları sağlandı.

383 BİN BAŞVURUDAN 135 BİNİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar kira uyuşmazlıklarıyla ilgili 383 bin 502 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 135 bin 673'ü tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. Arabuluculuk sayesinde, vatandaşlar bir masa etrafında oturarak konuştu, uzlaştı ve sorunlarını yargıya gitmeden çözüme kavuşturdu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE YOĞUN BAŞVURU

Kira uyuşmazlıklarında en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldı. İstanbul'da 107 bin, Ankara'da 39 bin ve İzmir'de 23 bin vatandaş arabuluculuk yoluyla uzlaşmaya vardı. Türkiye genelinde ise 271 bin kişi adliyeye gitmeden arabuluculukla çözüm buldu.

SİSTEM GÜÇLENİYOR

Adalet Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve adalete erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için arabuluculuk uygulamasının kapsamı ve etkinliği artırılarak sürdürülecek.

Arabuluculuk uygulamasıyla ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.