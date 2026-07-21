Araç dereye uçtu: 1 ölü 6 yaralı

Feci kaza,Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Akyasan yönetimindeki pick-up, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Akyasan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hakkı Barış, otomobil sürücüsü Haydar Akyasan, Bekir Akyasan ile araçta bulunan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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