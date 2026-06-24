Araç içinde ölü bulundular

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir aracın içerisinde Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (23) ölü olarak bulundu. Vücutlarında ateşli silah, kesici, delici alet izi bulunmayan gençlerin ölüm nedeni otopside belli olacak. Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde park halindeki 32 EA 033 plakalı araçta iki kişinin hareketsiz halde bulunduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri incelemelerde araç içerisinde bulunan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede gençlerin isimlerinin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğu tespit etti. Olay yeri ekipleri tarafında yapılan ön incelemede, olay yerinde ve araç içerisinde ateşli silah ile kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadığı öğrenildi.