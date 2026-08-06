Araç içinde sır ölüm: İpek Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı

Kanal Boyu mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli görülen park halindeki bir araçta sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisinde bulunan bir kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırması sonucunda hayatını kaybeden kişinin İpek Gezer olduğu tespit edildi. Araçta yaralı olarak bulunan Ö.O.'nun ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör