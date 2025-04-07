Araç kapısını açarak dans etmişti: O görüntülere 22 bin 830 TL ceza!

Ekipler amirinin fark etmesi ile yapılan incelemede Emir A.'nın trafiği tehlikeye düşüren kişi olduğu tespit edildi. Hafif ticari aracın ise muayenesinin ve sigortasının olmadığı, ayrıca haciz nedeniyle yakalamasının olduğu tespit edildi. Sürücü Emir A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan Emir A., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.