Araç muayene istasyonunda kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene için istasyona götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında istasyon çalışanları tarafından darp edilen Keskin, fenalaşarak yere yığıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.