Araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Adana-Pozantı otoyol istikameti Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki hafif ticari araç ile uzman çavuş oğlunu karşılamak üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Tarsus'un Karayayla Mahallesine gelindiği sırada ise hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki baba Hacı Mehmet Sünbül'ün (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Handenur Sünbül

Kazada gelin Handenur Sünbül (31) ile Hacı Hüseyin Sünbül, Zehra Sünbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Tarsus Devlet hastanesine kaldırılan Handenur Sünbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 yaralı ise Adana ve Tarsus devlet hastanelerine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.