Aracı kurşun yağmuruna tutarak 2 kişiyi katletmişlerdi! 8 yıl önce işlenen cinayette sanıktan pes dedirten savunma: ‘Bana annem söyledi’

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Bozma sonrası görülen 2'nci duruşmada maktullerin ailesi ve avukatları ile tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktullerin aileleri, suçluların cezalandırılmasını istedi.
"BEN OLAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM"
Duruşmada savunma yapana sanık Mehmet B., olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, maktulün kuzeni olduğunu savundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Ali S., "Benim olayla bir ilgim yok. Bana iftira atılıyor. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Yılmaz Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İYİLEŞTİRİLECEK
Dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanık ve tanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaptı operasyon başlatmıştı.