Haberler Yaşam Haberleri Aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:59

Aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever adındaki yaşlı kadın araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil yardım merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen 78 yaşındaki Kamile Günsever hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KIZILTEPE #MARDİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA