Aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever adındaki yaşlı kadın araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil yardım merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen 78 yaşındaki Kamile Günsever hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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