Aracın içerisinde hareketsiz halde bulunmuştu: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Üzücü olay 2 Temmuz tarihinde saat 22.30 sıralarında Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen gece bekçileri 15 DZ 797 plakalı park halindeki otomobilin içerisinde bir şahsın uzun süre hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin aracın kapısını açmasının ardından sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirledi. Olay yerinde kalp masajı yapılan genç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Murat Kaplan olduğu belirlendi. Acı olayı öğrene yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

İlk incelemelere göre Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.