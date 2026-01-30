Aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi!

'BABAYA KIZAN ÇOCUK, DERS VERMEK İÇİN PLANLAMIŞ'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat E.'nin avukatı Özlem Dündar, olayın iddia makamının mütalaasında yansıtıldığı gibi olmadığını ileri sürerek, "Maalesef ki olay, 'Mala zarar verme' şeklinde başlayıp 'Adam öldürmeye teşebbüs' durumuna kadar gelmiş durumda. Fakat dosyanın içeriği aslında az önce anlatıldığı gibi mahkemede yaşandığı gibi değil. Olay, babaya kızgın olan bir çocuğun sadece babasının aracına zarar verip babasına ders vermek amacıyla başlamış. Maalesef ki bahse konu patlayıcı maddenin 'Adam öldürme' niteliğinde olması yüzünden, şu anda müvekkil 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmakta ve netice itibarıyla ailesi olduğu için birinci derece yakın olması sebebiyle de nitelikli hale girmektedir. Şu anda korkutma maksadıyla zarar vermek istediği babasını, maalesef öldürmeye teşebbüsle yargılanmaktadır. Bu yüzden biz bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Daha önce de basına yansıyan şekliyle de asla kabul etmiyoruz. Müvekkilin hiçbir şekilde babasını öldürme kastı söz konusu bile değildir. Babasını korkutma maksadıyla yapmış olduğu eylemin neticesinin cezası bu şekilde olmamalıdır. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Hiçbir şekilde bu mütalaayı kabul etmiyoruz. 6 Mayıs'ta karar verilecektir. Bu şekilde karar verilirse ciddi anlamda mağduriyet söz konusu olacaktır ve hukuki bir karar olmayacaktır. Biz bu kararın hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Müvekkilin sadece mala zarar vermekten yargılanması gerekirken adam öldürmeye teşebbüsten ve nitelikli haliyle yargılanması müvekkili ve şu anda karısı, annesi, babası, tüm herkes kesinlikle bu kişinin çocuklarının böyle bir eylem yapmadığını zaten belirtiyor. Çocuklarını en iyi onlar tanıyorlar. Bu sebeple mağduriyet çok fazla olacak. Bunu istemiyoruz. Müvekkilin beraat etmesini talep ediyoruz mahkemeden. Umarım mahkemeden de adil bir karar çıkacaktır" dedi.

'OĞLUMUN BENİ ÖLDÜRME KASTI VEYA TEŞEBBÜSÜ YOKTUR'

Sanık Polat E.'nin babası Mehmet E. ise oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Oğlum ağabeyiyle tartışmıştı, ev içinde öyle çatışmalar oldu, ama büyük bir şey değildi. Ben de onu haksız etmiştim, 'Niye ağabeyine böyle yapıyorsun' diye. O da gitmiş, beni korkutmak için arabama öyle bir düzeneği yerleştirmişler. Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum" diye konuştu.