Aracına koyduğu çamaşır makinesinde uyuşturucuyu sakladı

Olay Çarşamba günü 19:55 sıralarında, Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine araç durdurdu. Sürücüsü Enas A. isimli şahsa yapılan üst yoklaması ve GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ancak araç içerisinden yoğun bir şekilde narkotik madde kokusu gelmesi üzerine alınan detaylı arama kararına istinaden çalışma yapıldı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE DÜZENEK KURDU

Araçtaki kontrollerde otomobilin arka tarafında çamaşır makinesi olduğu görüldü. Makinenin üst kapağı kaldırılıp incelendiğinde bu kısımda orijinalliğine aykırı mıknatıs ve kablo sistemi fark edildi. Kablonun aracın çakmaklığına takılıp ve şahsın üzerinden çıkan cep telefonunun makinenin üst kısmında bulunan mıknatıs bölümüne sürtüldüğünde makinenin alt kısmında raylı bir sistemin aktif olarak açıldığı ekipler tarafından fark edildi. İçerisi incelendiğinde 37 parça halinde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın üzerinden çıkan 8 bin 400 TL, 5 Gürcistan Larisi, 1 adet cep telefonu 1 adet sim kart ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şahsın telefonunda bir konuma gittiğini belirledi, adreste şüpheli Emir İ., isimli şahıs bekler vaziyette narkotik madde alacağını itiraf etti. Enas A.'ın Beylikdüzü'nde ikametinde yapılan aramada, eldeki narkotik maddeler ile aynı paket olan, 1 adet uyuşturucu maddesi ile 43 bin 100 TL ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. Sürücü belgesi olmayan şüpheliye 80 bin TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli Enas A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.