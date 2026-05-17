Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyeri kurşunlandı... Kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı

Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde 24 Nisan günü yaşanan son olay iddialara göre şöyle yaşandı. Selçuk K.'ya ait olduğu belirlenen iş yerinin önüne gelen saldırganlar peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polise ekibi sevk edildi. İşyerinde içeriden müşteriler varken ateş edildiği ancak yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerden birisi kaçarken Küçükbebek Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Kaçarken yakalanan şüpheli E.M.Ş.'nin üzerinde 7 adet 9mm fişek bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İş yerinde yapılan kontrollerde iş yerinin camında 1 adet isabet olduğu, olay yerinden 1 adet 9mm boş kovan,1 adet mermi gömleği ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu düşünülen yeni nesil çete üyesi 2 kişi daha gözaltına alındı. 3 Şüpheli Gasp Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞ ADAMININ BAŞI DERTTE

Öte yandan olayla ilgili yapılan araştırmalarda işyerinin daha önce Beşiktaş'ta oto galeride bulunan 100 milyon lira değerindeki araçları kundaklanan iş insanı Selçuk K.'ya ait olduğu öğrenildi. Selçuk K.'nın kundaklamanın ardından evine de ateş açılmıştı. Kağıthane'deki kayınvalidesinin de evine ateş açıldığı belirlenmişti.