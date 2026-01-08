Araçlarına yasa dışı çakar takan sürücülere 414 bin lira para cezası

Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.