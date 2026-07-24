Araçta silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Aşıkköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol güzergahından geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde bulunan aracın içerisinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar araca yaklaştıklarında, sürücü koltuğunda bulunan şahsın başından kanlar geldiğini görünce büyük panik yaşadı.

Vatandaşların durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki şahsı kontrol etti. Yapılan ilk incelemede silahla vurulduğu belirlenen Mehmet Yılmaz 'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.