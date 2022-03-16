‘Arada’ konuklarını bekliyor

İstanbul'da, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Canan Alkım'ın 4'üncü kişisel resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 32 yıllık hekim Alkım, resme Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğu 1985-86 yıllarında başladı. İstanbul'a ilk geldiğinde buradaki çiçekleri keşfedip sırasıyla bunları resmetmek istediğini dile getiren Alkım, sergisine "Arada" ismini vermesinin sebebini, "Hayatın arasında, kayıpların arasında, pandemi ve savaşların ortasında yaşama telaşının içinde arada bir yerde gelişti bu sergi" diyerek açıkladı.