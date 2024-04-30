Haberler Yaşam Haberleri Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu - Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali
Giriş Tarihi: 30.4.2024 10:38

Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu - Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Araf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 163-170. ayetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 ayettir. Sure, adını 46. ve 48. ayetlerde geçen “el-A’râf ” kelimesinden almıştır. “el-A’râf ”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Surede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir. Araf Suresi 6. ayet okunuşu sesli tilavetini dinleyerek de öğrenilir. Araf Suresi 6. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali ahiret gününde yaşanacak olan sorgulamadan bahsetmektedir.

Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu - Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Araf Suresi, Araf, cennet ve cehennem, peygamberler, mucizeler, kıyamet ve ahiret gibi birçok önemli konuda bilgiler içeren bir suredir. Ayrıca surede işlenen konulardan dersler çıkararak kendimizi ve toplumumuzu daha iyi hale getirebiliriz. Araf Suresi 6. ayet okunuşu imanın güçlenmesine, ahlaki değerlerimizin gelişmesine ve Allah'a olan güvenimizin artmasına yardımcı olur. Araf Suresi 6. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali ahiret inancımızın bir gereği olan hesap ve kitap konusunu hatırlatmaktadır.

Araf Suresi 6. Ayet Arapça Yazılışı


Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu

  • Fe le nes'elennellezîne ursile ileyhim ve le nes'elennel murselîn(murselîne).

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Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

  • Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız.

Araf Suresi'nin 6. ayeti, dua etmenin, Allah'a kulluk etmenin, iman etmenin ve doğru yolu bulmanın önemini vurgular. Müslümanlar için bu ayet, Allah'a yönelik samimi bir ibadet ve imanın gerekliliğini hatırlatır.

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Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu - Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali
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