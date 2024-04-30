Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu - Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Araf Suresi, Araf, cennet ve cehennem, peygamberler, mucizeler, kıyamet ve ahiret gibi birçok önemli konuda bilgiler içeren bir suredir. Ayrıca surede işlenen konulardan dersler çıkararak kendimizi ve toplumumuzu daha iyi hale getirebiliriz. Araf Suresi 6. ayet okunuşu imanın güçlenmesine, ahlaki değerlerimizin gelişmesine ve Allah'a olan güvenimizin artmasına yardımcı olur. Araf Suresi 6. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali ahiret inancımızın bir gereği olan hesap ve kitap konusunu hatırlatmaktadır.

Araf Suresi 6. Ayet Arapça Yazılışı





Araf Suresi 6. Ayet Okunuşu

Fe le nes'elennellezîne ursile ileyhim ve le nes'elennel murselîn(murselîne).

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Araf Suresi 6. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız.

Araf Suresi'nin 6. ayeti, dua etmenin, Allah'a kulluk etmenin, iman etmenin ve doğru yolu bulmanın önemini vurgular. Müslümanlar için bu ayet, Allah'a yönelik samimi bir ibadet ve imanın gerekliliğini hatırlatır.