Haberler Yaşam Haberleri Araf Suresi 7. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 29.4.2024 09:46

Araf Suresi 7. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Araf Suresi, Mekke’de nazil olan ve dini açıdan son derece önemli olan sureler arasındadır. Türkçe anlamı kadar Arapça okunuşuna da önem verilmesi gereken bu surenin içerisinde belirli ayetler özellikle üzerinde düşünülen ayetlerdir. 206 ayetten oluşan surenin 7. ayetinde geçen konular tüm Müslümanları yakından ilgilendirir. Bundan dolayı Araf Suresi 7. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali hakkında detaylı düşünmek gerekir.

Araf Suresi 7. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Araf Suresi 7. ayet içerisinde Allah'ın olan biten hiçbir şeyden uzak olmadığını anlatır. Müslümanların bilmeleri gereken birçok konuya değinen Araf Suresi, her ayeti ile oldukça önemli sureler içerisinde bulunur. Bundan dolayı Araf Suresi Arapça yazılışını okuyabilmek kadar ne anlama geldiği üzerinde de durmak gerekir. Araf Suresi 7. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali tüm Müslümanları yakından ilgilendirir.

Araf Suresi 7. Ayet Okunuşu

Araf Suresi, Mekke devrinde nazil olan ve 206 ayette oluşan bir suredir. Mekke devrinde nazil olan en uzun sure olduğu bilinmektedir. İsmini ise 46. ve 48. ayetlerde bulunan "a'raf" kelimesinden almıştır. Her ayetinde önemli mesajların verildiği Araf Suresi 7. ayet üzerinde durulanlardan biridir. 7. ayetin okunuşu ise şu şekildedir:

7.Fe le nekussanne aleyhim bi ılmiv ve ma künna ğaibın

Araf Suresi 7. Ayet Arapça Yazılışı

Araf Suresini okurken kişiler Türkçe harfleri ya da Arapça yazılışı tercih eder. Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Araf Suresi 7. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

7. ayet Kısa bir ayet olsa da içerisinde bulundurduğu anlamlar ile Müslümanların okuması gereken bir ayettir. Türkçe anlamı;

Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz (olup bitenlerden) uzakta değiliz.

Araf Suresi Okunuşu - Araf Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Tefsiri, Meali ve Faziletleri

Araf Suresi 7. Ayet Tefsiri

Araf Suresi 7. ayet olan bitenlerden Allah'ın habersiz olmadığı, tersine her yerde hazır ve nazır durumda olduğu için her yapılan hakkında gizlisi ve açığı ile bilgi sahibi olduğu vurgulanır. Aynı zamanda elçilere ve ümmetlere tüm çaba ve amaçlarını, bilgi ve belgelerle haber vererek anlatılacağı kendilerinin gaipler gibi uzakta habersiz olmadıkları üzerinde durur.

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Araf Suresi 7. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
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