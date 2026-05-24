Araklı’da sel! mahsur kalanlar kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birlik Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 vatandaş için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri seferber oldu.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleriyle koordineli çalışma yürüterek mahsur kalan vatandaşları bulundukları noktadan güvenli bölgeye tahliye etti. Kurtarma çalışması sırasında ekiplerin yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. Öte yandan Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde, Bayburt ana yolu üzerindeki bir ahırı su bastığı ihbarı üzerine de ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak gerekli müdahale gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışlara karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz sahada görev yapmaktadır. Yağışlardan etkilenen bölgelerde itfaiye, yol bakım ve ilgili birimler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir"

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör