Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile destek ödemelerinin Aralık ayı takvimi netleşiyor. Binlerce vatandaşın faydalandığı bu sosyal destek programında, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı ve programın devam edip etmeyeceği en çok merak edilen konular arasında. Aile destek ödemelerinin bu ay son bulup bulmayacağına dair son gelişmeler bu kapsamda yakından takip ediliyor!