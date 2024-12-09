Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri bu ay son mu, uzatılacak mı?

Aile destek ödemelerinin Aralık ayı takvimi netleşiyor. Binlerce vatandaşın faydalandığı bu sosyal destek programında, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı ve programın devam edip etmeyeceği en çok merak edilen konular arasında. Aile destek ödemelerinin bu ay son bulup bulmayacağına dair son gelişmeler bu kapsamda yakından takip ediliyor!
2024 ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı aralık ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ödemeler genellikle ayın ikinci haftasında gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Buna göre; Aile destek ödemelerinin 2024 yılının sonunda Aralık ayı itibarıyla sona ermesi bekleniyor.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Ancak sosyal yardım parasının yeniden uzatılacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor.