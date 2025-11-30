Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? 2025 Aralık kira artış oranı için gözler TÜİK’te!

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi doğrultusunda bu ayki TÜFE'nin yüzde 1,31 oranında artması beklenirken kiracılar ve ev sahipleri yeni ayda uygulanacak zam oranını takip ediyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan rakamlar doğrultusunda yeni ayda güncellenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak oran da netlik kazanıyor. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte, 2025 Aralık kira artış oranı hesaplaması hakkında güncel tahminler;
2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Böylece Aralık ayı kira artış oranı da netleşecek.
KASIM AYI TÜFE ORANI KAÇ OLACAK?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
KASIM AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLMUŞTU?
Ekim ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,55 arttı. Bu doğrultuda Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Kasım ayında geçerli olan zam oranına göre artış hesaplama şu şekilde yapıldı;
Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
Kira zam oranı: % 37,15
Zamlı fiyat: 5.5725
Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL
Bu hesaplama, sözleşmede aksi belirtilmedikçe geçerlidir. Ancak, kira sözleşmelerinde özel hükümler varsa veya kiracı ile ev sahibi arasında anlaşma sağlanmışsa farklı oranlar uygulanabilir. Ayrıca, yüzde 25'lik kira zam sınırı gibi geçmiş dönemlerdeki geçici düzenlemelerin 2025 için kaldırıldığı unutulmamalı; şu an için TÜFE ortalaması tek kriter.