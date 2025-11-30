Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? 2025 Aralık kira artış oranı için gözler TÜİK’te!

KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Kasım ayında geçerli olan zam oranına göre artış hesaplama şu şekilde yapıldı;

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 37,15

Zamlı fiyat: 5.5725

Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL

Bu hesaplama, sözleşmede aksi belirtilmedikçe geçerlidir. Ancak, kira sözleşmelerinde özel hükümler varsa veya kiracı ile ev sahibi arasında anlaşma sağlanmışsa farklı oranlar uygulanabilir. Ayrıca, yüzde 25'lik kira zam sınırı gibi geçmiş dönemlerdeki geçici düzenlemelerin 2025 için kaldırıldığı unutulmamalı; şu an için TÜFE ortalaması tek kriter.