ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA! Aralık kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? (TÜFE-TEFE)

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar 2026 yılı kira artış oranına odaklandı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, Ocak 2026'da uygulanacak kira zam oranının belirlenmesinde esas alınacak.Peki 2026 Ocak ayında kira artış oranı ne kadar olacak? İşte zam oranına ilişkin merak edilenler…
Ocak 2026 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.
Aralık ayı enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.
Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.