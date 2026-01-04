Haberler Yaşam Haberleri ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA! Aralık kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? (TÜFE-TEFE)
Giriş Tarihi: 4.01.2026 08:02

Ocak ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranları yeniden gündeme taşındı. Enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle, sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için uygulanabilecek zam oranı da netleşecek. TÜFE verileri, 2026 Ocak ayında konut ve iş yerlerinde yapılabilecek kira artışlarının üst sınırını belirleyecek.Peki 2026 Ocak kira zammı ne kadar olacak ve bu oran hangi hesaba göre uygulanacak? İşte kira artışına dair merak edilen detaylar…

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar 2026 yılı kira artış oranına odaklandı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, Ocak 2026'da uygulanacak kira zam oranının belirlenmesinde esas alınacak.Peki 2026 Ocak ayında kira artış oranı ne kadar olacak? İşte zam oranına ilişkin merak edilenler…

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2026 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.

Aralık ayı enflasyon oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 35,91

Zamlı fiyat: 5.5386,5

Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL

