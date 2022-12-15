Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Yıl sonu enflasyon oranı verisi beklentisi nedir?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur ve emeklinin zam oranı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kesinleşecek. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte o detaylar.