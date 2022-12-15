Haberler Yaşam Haberleri Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Yıl sonu enflasyon oranı verisi beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:06

Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Yıl sonu enflasyon oranı verisi beklentisi nedir?

Milyonlarca memur ve emekli enflasyon oranı son dakika açıklamasına gözlerini çevirdi. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Aralık ayının sona ermesiyle beraber gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Peki, 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte son durum.

Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Yıl sonu enflasyon oranı verisi beklentisi nedir?

TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur ve emeklinin zam oranı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kesinleşecek. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte o detaylar.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TÜİK 2021 Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TÜİK 2021 Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi nedir?

Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TÜİK 2021 Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi nedir?

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.

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Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Yıl sonu enflasyon oranı verisi beklentisi nedir?
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