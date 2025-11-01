Aranması olan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı: Kendisini baca boşluğundan içeri bıraktı!





HASTANEYE KALDIRILDI

Ç.O.'nun kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan şahıs, bölgede beklemede olan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.