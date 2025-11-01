Haberler Yaşam Haberleri Aranması olan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı: Kendisini baca boşluğundan içeri bıraktı!
Aranması olan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı: Kendisini baca boşluğundan içeri bıraktı!

Bilecik'te polis kontrolüne takılan ve aranması olan Ç.O., isimli şahıs ekiplerden kaçarak bir apartmanın çatı katına çıktı. Ekiplere intihar edeceğini söyleyen şüpheli zor anlar yaşatırken, kendini baca boşluğundan içeri bırakarak atladığı yerde sıkıştı. Öte yandan, sıkıştığı yerden kurtarılan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı.

Polis kontrolüne takılan ve aranması olan Ç.O. isimli şahıs, ekiplercen kaçmaya çalıştı. İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katına çıkan Ç.O., intihar edeceğini söyleyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı esnada aniden kendisini baca boşluğundan içeriye bırakan şahıs, atladığı yerde sıkıştı.



HASTANEYE KALDIRILDI

Ç.O.'nun kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan şahıs, bölgede beklemede olan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

