Arap dünyasıyla akademik işbirliği

YÖK, Arap Ligi Devletleri'nin Ankara büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yükseköğretim alanındaki iş birlikleri ele alınırken, akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Burada açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti. Özvar, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin artırılması, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik adımların ele alındığını ifade etti. Ayrıca Özvar, Türkiye ile Arap devletlerin arasındaki ilişkilerin yüzyıllardır var olduğunu ve daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör