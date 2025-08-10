Haberler Yaşam Haberleri Aras Nehri’ne giren kız çocuğu boğuldu
Giriş Tarihi: 10.8.2025 14:10 Son Güncelleme: 10.8.2025 14:33

Aras Nehri’ne giren kız çocuğu boğuldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde bir aile piknik için Aras Nehri yakınlarına gitti. Piknik sırasında 3 çocuk Aras Nehrine girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan 13 yaşındaki Aylin Sarıkan boğularak öldü.

Faruk KÜÇÜK
Aras Nehri’ne giren kız çocuğu boğuldu

Aras Nehri kıyısında yaşanan büyük acı dün saat 15.00 sıralarında Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekman ilçe merkezinde yaşayan aile Işıklar Mahallesi'ne piknik yapmaya gitti. Nehir kenarında oynayan 3 çocuk suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle iki çocuk sudan çıkarılarak kurtarıldı. 13 yaşındaki Aylin Sarıkan, suda gözden kayboldu. Köylüler ve ailesi tarafından sudan çıkarılan 13 yaşındaki Sarıkan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aras Nehri’ne giren kız çocuğu boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz