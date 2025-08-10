Aras Nehri’ne giren kız çocuğu boğuldu

Aras Nehri kıyısında yaşanan büyük acı dün saat 15.00 sıralarında Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekman ilçe merkezinde yaşayan aile Işıklar Mahallesi'ne piknik yapmaya gitti. Nehir kenarında oynayan 3 çocuk suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle iki çocuk sudan çıkarılarak kurtarıldı. 13 yaşındaki Aylin Sarıkan, suda gözden kayboldu. Köylüler ve ailesi tarafından sudan çıkarılan 13 yaşındaki Sarıkan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.