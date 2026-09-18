Araştırma üniversitelerine 1.4 milyar liralık kaynak

Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalara, teknoloji üretimine ve inovasyona öncelik veren araştırma üniversiteleri için ODTÜ'de "2026 Performans Değerlendirme" toplantısı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2022'de 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1.4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık. 4 yılda proje sayısı yaklaşık 3 katına, merkezi destek tutarı ise 12 katına ulaştı. Komisyon değerlendirmeleri neticesinde, yaklaşık 1,9 milyar lira bütçeli 548 projenin desteklenmesine karar verildi. Üniversitelerin araştırma altyapılarının ve proje imkanlarının geliştirilmesine yönelik destekler sürdürülecek" dedi. Türkiye'deki araştırma üniversitesi sayısının giderek arttığını ve bu durumun Türkiye'nin kalkınmasına olumlu yönde etki edeceğini belirten Yılmaz, "20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversitemiz araştırma üniversitesi statüsünde. Araştırma performansını istikrarlı biçimde geliştiren 10 üniversitemizi ise Aday İzleme Programı kapsamında takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

YÖK Başkanı Erol Özvar ise, üniversitelerin araştırma kapasitelerine doktora öğrencilerinin yanı sıra başarılı lisans öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, "Uluslararası doktora adaylarından en başarılı, en yeteneklilerini ülkemize ve üniversitelerimize çekme konusunda proje başlatacağız. Uluslararası üniversiteler sıralamasında artık Türkiye'den ilk 300'e girebilen üniversiteler yer alıyor. Hedefimiz 5 yıl içerisinde ilk 100'de devlet ve vakıf üniversitelerinden 2'şer yükseköğretim kurumunun yer alması" diye konuştu. Özvar ayrıca, QS Dünya Üniversite sıralaması 2027 sonuçlarında, Türkiye'nin dünya genelinde değerlendirilen 1500'ün üzerinde üniversite arasında 25 üniversite ile yer aldığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör