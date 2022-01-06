Araştırmacı ve sanayicilere ÇÜMERLAB’ın kapıları açık

İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında araştırma üniversitesi olarak yerini aldı. Çukurova Üniversitesinin araştırma üniversitesi olmasının ardından Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik gelişmiş altyapıya sahip Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (ÇÜMERLAB) ziyaret etti.





KAPILAR AÇIK

Yapılan etkili çalışmalar neticesinde Çukurova Üniversitesinin araştırma üniversiteleri arasında yer almasının önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Tuncel, akademisyenlerin araştırma projelerinin yanı sıra tüm bölgeye hizmet veren ÇÜMERLAB'ın kent ve ülkemiz için olan önemine dikkat çekti.

Farklı branşlardaki bilim alanlarına hizmet veren merkezin alt yapısının daha da güçlenmesi için yönetim olarak desteklerinin süreceğini belirten Prof. Dr. Tuncel, tüm araştırmacılara ve sanayicilere ÇÜMERLAB'ın kapılarının açık olduğunu ifade etti.