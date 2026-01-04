Araştırmacılara 21 milyon destek

Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu projelerden biri de TÜBİTAK'ın, Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar destek programı. Uluslararası çapta yoğun ilgi gören programa 49 ülkeden 175 araştırmacı, araştırmalarını Türkiye'de sürdürmek için başvuru yaptı. 175 araştırmacı arasında 88 Türk bulunuyor. Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek bilim insanlarına, Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuluyor. Lider araştırmacıları Türkiye'ye kazandırmak için de 21 milyon liraya ulaşan destek sağlanacak.

ROTA ÜLKEMİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programlara yönelik yaptığı açıklamada, "Dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.