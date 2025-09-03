Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 tutuklama

Olay, dün akşam Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birecik eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle Birecik ilçe merkezinde sözlü tartışma çıktı. Taraflar, olayın ardından kırsal mahalleye dönerek durumu aile büyüklerine aktardı.

Gerilimin tırmanmasını istemeyen Mehmet Hıdır Çakmak, olaya son vermek amacıyla karşı tarafın evine barışmak için gitmek istedi. Ancak iddiaya göre, Çakmak'ın gelişini fark eden karşı taraftakiler silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakmak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmak, hayatını kaybetti.

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZA EVİNE KONULDU

Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.